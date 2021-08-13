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Bozkurt'taki sel nasıl afete dönüştü? Uzman Paleosismolog rakamlarla anlattı

Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, dehşete düşüren görüntülerin yaşandığı Bozkurt'taki selin nasıl afete dönüştüğünü fotoğraf üstünde rakamlarla anlattı.

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Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Kastamonu'nun 8 ilçesi sular altında kaldı. Açıklanan son bilgiye göre, 25 kişi afet sonucu yaşamını yitirdi.

Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin nasıl "afete dönüştüğünü" anlattı. 

Dere yatağının daraldığını söyleyen Demirtaş, "400 m genişlikteki yatağı 15 m genişliğindeki yatağa hapsedersek, su da 7-10 m yükselir, sonuç afet olur" dedi. 

Demirtaş'ın ifadeleri şöyle:

"Kastamonu Bozkurt - Ezine Çayı seli nasıl afete dönüştü?

1-Taşkınovası yatak genişliği=400 metre
Daraltılmış güncel yatak genişliği=15 metre
Su tırmanma yüksekliği=7-10 metre
400 m genişlikteki yatağı 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedersek, su da 7-10 m yükselir, sonuç afet olur.

2- Yani anlayacağınız suçu boş boşuna metrekareye düşen 300 - 400 kg yağışa, aşırı yağışa, tarihte görülmemiş yağış gibi bahaneye atmayalım...

Suçlu doğrudan dere yatağını 400 metreden 15 metreye daraltan ve dere yatağını imara ve yapılaşmaya açan insanoğlunun ta kendisi."

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