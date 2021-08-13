BIST 1.445
DOLAR 8,57
EURO 10,06
ALTIN 484,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bakan Fahrettin Koca antidepresan kullanan kişi sayısını açıkladı

Bakan Fahrettin Koca antidepresan kullanan kişi sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018'den 2020 yılı sonuna kadar geçen 3 yıllık dönemde 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan ilaç, 60 milyon 911 bin kişiye de sinir sistemi ilacı reçete edildiğini belirtti.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 yılda 61 milyon kişinin sinir sistemi ilacı, 12.3 milyon kişinin de antidepresan ilaç kullandığını açıkladı. CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, "Tencereler kaynamıyor, halkın sinirleri bozuluyor" yorumunu yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Koca, 2017 ile 2020 yılları arasında 15 milyon 405 bin kişinin psikiyatri kliniklerine başvurduğunu, sadece Kovid-19 salgınının ilk yılında bu yana kliniklere başvuran kişi sayısının 5 milyon 100 bini bulduğunu açıkladı.

'10 yıl içerisinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak'

Koca'dan gelen verileri değerlendiren Dr. Şahin, psikiyatri kliniklerine başvuru ve antidepresan kullanımında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldığını söyledi.

Şahin, tek adam rejiminin yarattığı ekonomik ve sosyal buhranın vatandaşı antidepresan ve sinir sistemi ilaçları kullanmaya mahkum ettiğini belirtirken, "Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içerisinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak. AKP depresif bir toplum yaratarak ülkemizin geleceğine dinamit döşedi" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuk istismarcısı sapık vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı! Görüntüler var
Çocuk istismarcısı sapık vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı! Görüntüler var
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Emre Erciş kimdir aslen nereli Gazeteci Emre Erciş neden vuruldu
Emre Erciş kimdir aslen nereli Gazeteci Emre Erciş neden vuruldu
Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı
Afganistan Büyükelçisi Türkiye'ye gelen genç Afgan erkekleriyle ilgili gerçeği açıkladı
Afganistan Büyükelçisi Türkiye'ye gelen genç Afgan erkekleriyle ilgili gerçeği açıkladı
Manisa'da 10 yaşındaki Nira havuzdan çıktıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
Manisa'da 10 yaşındaki Nira havuzdan çıktıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
Sultangazi'de minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı! Şoför bırakıp kaçtı
Sultangazi'de minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı! Şoför bırakıp kaçtı
3600 ek gösterge nedir maaşlara etkisi nasıl olur?
3600 ek gösterge nedir maaşlara etkisi nasıl olur?
Sakarya'dan yangın bölgesine gönderdi! Küçük kızın notu görenleri duygulandırdı
Sakarya'dan yangın bölgesine gönderdi! Küçük kızın notu görenleri duygulandırdı
Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Mersin'de terör örgütü propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı