Çocuk istismarcısı sapık vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı! Görüntüler var

MEKSİKA Temsilciler Meclisi genel kurulunda dün yapılan oylamada, çocuk istismarı ile suçlanan milletvekili Benjamin Saul Huerta Corona’nın dokunulmazlığının kaldırılması onaylandı.

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Meksika’da Morena (Ulusal Yenilenme Hareketi) Partisi milletvekili olan Benjamin Saul Huerta Corona’nın hakkında 30 Temmuz 2019’da yetişkin bir kişiye, 21 Nisan 2021’de reşit olmayan bir kişiye karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine Mexico City Başsavcılığı hakkında soruşturma başlattı. Meksika Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, dün çocuk istismarı ile suçlanan milletvekili Benjamin Corona’nın dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapıldı.



Oylama öncesi Mexico City Başsavcılığı tarafından hazırlanan Corona’nın dokunulmazlığının kesinlikle kaldırılmasını gerektirecek yasal, bilimsel ve sağlam kanıtlar bulunduğuna dair rapor sunuldu. Raporun ardından yapılan oylamada 447 “evet” ve 2 “çekimser” Corona’nın dokunulmazlığının kaldırılması onaylandı.







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Corona hakkındaki çocuk istismarı iddiası ile ilgili güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bazı görüntüler mevcut olduğu ve görüntüde Corona’nın 15 yaşından küçük bir erkek çocuğu ile bir odaya girdiği görülüyor. Milletvekili hakkında şikayette bulunan küçük çocuk, ifadesinde Corona’nın kendisine bir gazoz verdiğini, gazozu içtikten sonra kendisini kötü hissettiğini aktararak, ardından Corona’nın onu hotele götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu ifade etti.



Etanol ile çocuğu sarhoş etmiş

Savcılık raporunda, Corona tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen küçük çocuğun cinsel istismar belirtileri gösterdiği belirtildi. Ayrıca bilirkişi raporları çocuğun vücudunda etanol maddesi tespit ederek Corona’nın çocuğu etanol ile sarhoş ettiğini belirledi.



Çocuğun ailesine para teklif etmiş

Çocuğun annesi ile Corona arasında geçen bir telefon görüşmesinin ses kaydında ise Corona’nın kadına beni mahvetme, sana ödeme yaparım anlaşalım dediği duyuldu. Corona’nın dokunulmazlığının kaldırılması üzerine Mexico City Başsavcılığı açıklama yaparak karara katıldıklarını ve yargı sürecinin hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.