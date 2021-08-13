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Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı

Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

3 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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