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Emre Erciş kimdir aslen nereli Gazeteci Emre Erciş neden vuruldu

Emre Erciş kimdir aslen nereli Gazeteci Emre Erciş neden vuruldu

Gazeteci Emre Erciş evinin yakınlarında motosikletli kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı ve bacaklarında vuruldu. Ameliyata alınan Emre Erciş son dönemlerde Sedat Peker'in bağlantılarını deşifre eden paylaşımlar yapıyordu. Peki kimdir Emre Erciş, hangi gazetede çalışıyor?

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Gazeteci Emre Erciş'e, Silivrikapı'daki evinin yakınında kendisine yaklaşan motosikletteki kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. i Emre Erciş hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Peki kimdir Emre Erciş, hangi gazetede çalışıyor? 

Ameliyata alınacak: Emre Erciş'in arkadaşı Akif Şükür, hastanede bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının, Erciş'in 9 yaşındaki kızını annesinin yanına bırakmaya giderken yaşandığını söyledi.

Şükür, "Sanırım birisi arkadan motorla yaklaşmış, arkadan mermiyi silahın ağzına verme sesini duymuş. Erciş geri döndüğünde önce sol ayağına ateş edilmiş, sonra sağ ayağına ateş edilmiş. Sol ayağındaki sıyırıp çıkmış, bir yaralanması yok. Sağ bacak diz kapağı altından kaval kemiğinde kırık var. İçeride mermi yok. Doktorlar gerekli hazırlığı yaptı, ameliyata alınacak. Büyük bir şeyi yok, hayati tehlikesi bulunmuyor." bilgisini verdi.

Emre Erciş gazetecidir.

İstanbul'da dünyaya geldiği öğrenilen Emre Erciş sosyal medya yorumları ile ve haber yorumları yapan bağımsız bir gazetecidir.

Siyasiler ile ilgili yaptığı yorumlarda bulunan Erciş saldırıya uğramadan önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bağlantılarını deşifre eden paylaşımlarda da bulunmuştu.

Avukatında açıklama: Gazeteci Emre Erciş avukatı Harun Akdere, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:  Müvekkil Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğun öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız.

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