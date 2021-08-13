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Japon bilim insanları araştırdı: Sigara içenlerde aşı sonrası antikor seviyesi düşük çıkabilir

Japon bilim insanları araştırdı: Sigara içenlerde aşı sonrası antikor seviyesi düşük çıkabilir

Japon bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sigara içenlerin koronavirüs aşısına verdiği bağışıklık tepkisinin daha düşük olabileceği ortaya çıktı.

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Japonya'da BioNTech aşısına yönelik yapılan bir araştırmada, 32-54 yaş aralığındaki 378 sağlık çalışanının, aşı sonrası koruyucu antikor seviyeleri analiz edildi.

Kişilerden ikinci dozdan yaklaşık 3 ay sonra alınan kan örnekleri incelenirken, sigara kullanımının antikor seviyelerine ve etkisine bakıldı.

Aşı sonrası antikor oluşumunda 'sigara' engeli
Ayrıca daha önceki araştırmalarla paralel olarak yaşla birlikte antikor seviyelerinin düştüğü de tespit edildi. Yaş değişkeni hesaba katıldıktan sonra varılan sonuçta “erkek olmak” ve “sigara kullanımı” düşük antikor için risk faktörü gösterildi.

Kullanmayanlarda antikor seviyesi daha yüksek 
Araştırmacılar bu sonucu erkeklerde sigara kullanımı oranının kadınların neredeyse iki katı olmasına bağladı. Önceden sigara kullanıp, bırakmış kişilerde de halihazırda sigara içenlere göre antikor seviyelerinin daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar, sigara kullanımı ve aşıya verilen bağışıklık tepkisi ilişkisiyle ilgili net sonuçlara varmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

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