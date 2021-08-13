VLP yerli aşıda sevindiren haber geldi! Bakan Mustafa Varank açıkladı!

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın da gönüllü olduğu VLP aşısında Faz-2 başarıyla tamamlandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Varank: "Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi." dedi. Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını belirtti.

Varank, insan denemelerinin Faz 3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyaç olacağını vurgulayarak, “Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle aşılamaları sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Acil kullanım onayı

Sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Varank, “Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz 2 aşılamaları da herhangi bir yan etki ile karşılaşılmadan başarıyla sona erdi. Eylül’de başlayacak Faz 3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşarak acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz” mesajını verdi.

Başarıyla sonuçlandı

ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi ile geliştirilen VLP aşı adayında bir etap daha geride kaldı. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen VLP aşısının klinik araştırma Faz 2 aşılamaları başarıyla sonuçlandı.

İnovatif bir yöntem

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dünyada uygulamaya giren veya halen üzerinde çalışılan farklı aşılar var. Bunlardan bazıları yenilikçi teknolojileri barındırıyor. VLP aşı adayımız da inovatif yöntemle geliştirilen aşı adaylarında biri olarak dikkat çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

5 VLP aşı adayı

Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu’nu hayata geçirdiklerini anlatarak,“VLP aşı adayımız bu platformdaki başarılı çalışmalardan bir tanesi. Dünyada klinik aşamaya gelmiş 5 VLP aşı adayı var. Bunlardan ikisi Kanada’da, biri Hollanda’da. Bir diğer VLP aşısı üzerinde Hindistan, ABD ve İngiltere ortaklaşa çalışıyor. Bu 5 aşı adayından biri de Mayda ve İhsan hocalarımızın çalışması” diye konuştu.

Bakan Varank, VLP aşı adayında Faz 1’in ardından Faz 2 aşılamalarının da başarıyla tamamlandığını açıklayarak, “Eylül’de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle veya olumsuzlukla karşılaşmadık. İnsan denemelerinin Faz 3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olacak. Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle aşılamayı sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Faz-1’e 36 kişi katıldı

VLP aşı adayının Bakan Varank ile TÜBİTAK Başkanı Mandal’ın gönüllü olduğu Faz 1 aşamasına 36 kişi katıldı. 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birer farmakolog, immünolog ve istatistik uzmanından oluşan Bağımsız Veri Izleme Komitesi çalışmaları uygun buldu. Bunun üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Faz 2 için başvuruda bulunuldu.