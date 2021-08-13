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Bursa'da silah sesine uyanan bina sakinleri bir kişiyi kalbinden vurulmuş halde buldu

Bursa'da silah sesine uyanan bina sakinleri bir kişiyi kalbinden vurulmuş halde buldu

BURSA'da sabah saatlerinde silah sesine uyanan bina sakinleri, dışarıya çıktıklarında korkunç görüntüyle karşılaştı. Aydın Sayılır, kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, olay Demirtaş Barbaros Mahallesi 454. Sokak'taki Erdemler Apartmanında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bina sakinleri bina içerisinden gelen silah sesine uyanarak dışarıya çıktıklarında isminin Aydın Sayılır (57) olduğu öğrenilen kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Sayılır'ın (57) kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından Sayılır'ın bu binada oturmadığı tespit edilirken, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemleri alındı.

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydın Sayılır’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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