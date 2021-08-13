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3600 ek gösterge kimlere verilecek maaşları nasıl etkileyecek?

3600 ek gösterge kimlere verilecek maaşları nasıl etkileyecek?

Memur emeklisi ve memur olan vatandaşları çok yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında yeni bir gelişme yaşandı Bakan Vedat Bilgin duyurdu. Yaklaşık 20 bine yakın bir artış sağlayacak olan 3600 ek gösterge nedir, kimlere kapsar, maaşlara etkisi n olur?

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3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsar ve maaşlara etkisi ne olur araştırması başladı. 3600 ek gösterge hakkında sevindiren açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Emeklilerin tazminatında 20 bin liraya kadar artış sağlayacak olan 3600 ek gösterge nedir, kimlere kapsar ve kimlerin maaşına etki eder?

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında “Değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz meselenin. Bu sadece ücret artışı değildir, bunlardan çok önemlilerden bir tanesi de 3600 meselesidir. Biz konfederasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz ve bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü bu teklifle ilgili de daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda süreç içerisinde gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir.” ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge nedir: Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200’lerden 3600’lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor.

Ek gösterge maaşı ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Bu nedenle memurların talepleri 3600 ek gösterge yönünde. Konu hakkında uzlaşı sağlanması halinde milyonlarca memuru yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanmış olacak.

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