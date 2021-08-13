Türkiye Sudan ile anlaştı! 1 milyon dönüm tarım arazisini Türkiye işleyecek!

Türkiye ile Sudan arasında anlaşma sağlandı. Sudan'ın 1 milyon dönüm tarım arazisini Türkiye işletecek.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir."

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan yaptığı açıklamada "(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün görüşmüştü

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burhan ile kardeş ve komşu iki ülke olan Sudan ve Etiyopya arasında son dönemde yaşanan gerilime ilişkin endişelerimizi de paylaştık. Bu konunun karşılıklı diyalog ve mutabakatla çözülmesinin önemine işaret ettim. Türkiye, önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir" dedi. Türkiye ile Sudan arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.