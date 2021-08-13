Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.00'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan buradan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine hareket etti. Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

Bölgeye gidecek olan Erdoğan öncelikle Cuma namazını orada kılması bekleniyor, Cuma namazından sonra da vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.