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Karadeniz'de sel sonrası Nüfus Müdürlüğü duyurdu: Ücretsiz yenilecek

Karadeniz'de sel sonrası Nüfus Müdürlüğü duyurdu: Ücretsiz yenilecek

Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

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Şiddetli yağışların sele sebep olduğu Batı Karadeniz'de Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan 100'ün üzerindeki kişi için kayıp başvurusu yapıldığı açıklandı.

Yaşanan felaketle ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sel bölgelerinde, geçerli T.C. Kimlik Kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu sel nedeniyle kaybeden vatandaşlarımız; Kimlik Kartı, sürücü belgesi ve pasaportunu nüfus müdürlüklerimizden hiçbir ücret ödemeden yenileyebilecektir" ifadelerini kullandı.

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