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İstanbul'da mezarlıkta çarşafa sarılı halde görenler şok oldu! Ekipler harekete geçti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da mezarlıkta çarşafa sarılı halde görenler şok oldu! Ekipler harekete geçti

İSTANBUL'da Feriköy Mezarlığı’nda çarşafa sarılı bir köpek ölüsü polis ekipleri harekete geçirdi.

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Olay saat 08.45 sıralarında Şişli Feriköy Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlıkta dolaşan bir vatandaş mezarlığın içerisine bırakılmış ve çarşafa sarılı halde ceset benzeri bir şey gördü. Vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ceset benzeri şeyin etrafına güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekipleri, çarşafın içerisinde ölü bir köpeğin olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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