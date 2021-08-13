Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı 120 bin TL'ye satılıyor!

Pandemiden önce de doğasever vatandaşlarca sıklıkla tercih edilen karavanlar, salgın sırasında tatillerini otel veya kalabalık tesislerde geçirmek istemeyenler tarafından en çok talep gösterilen alternatiflerden biri oldu. Koronavirüs sürecinde fiyatları yüzde 3 bin artan karavanlara talep yağıyor.