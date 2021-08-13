BIST 1.446
DOLAR 8,54
EURO 10,08
ALTIN 486,52

Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı 120 bin TL'ye satılıyor!

İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı 120 bin TL'ye satılıyor!

DÜNYA koronavirüs salgınıyla birlikte yeni bir yaşam tarzına yöneldi. Bu da karavan satışlarını patlattı. Eskişehir'de üretilen karavanlara talep yağıyor.

Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı 120 bin TL'ye satılıyor!

Pandemiden önce de doğasever vatandaşlarca sıklıkla tercih edilen karavanlar, salgın sırasında tatillerini otel veya kalabalık tesislerde geçirmek istemeyenler tarafından en çok talep gösterilen alternatiflerden biri oldu. Koronavirüs sürecinde fiyatları yüzde 3 bin artan karavanlara talep yağıyor. 

117
Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı 120 bin TL'ye satılıyor!

Doğaseverler, kendi araçlarını firmalardaki hazır karavan paketlerini satın alarak karavana dönüştürebiliyor ya da isterlerse firmalar tarafından hali hazırda karavana dönüştürülmüş araçları satın alabiliyor. 

217
Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı 120 bin TL'ye satılıyor!

Fiyatları 120 bin TL’den başlayan paketleri satın almak isteyen vatandaşlar, bu işi yapan firmalara başvurarak piyasadaki talebi neredeyse yüzde 300 arttırırken, talepteki bu artış sektörün daha da büyümesine neden oldu.

317
Eskişehir'e sipariş yağıyor üretim yüzde 3 bin arttı 120 bin TL'ye satılıyor!

Araçları karavana dönüştüren firmalar ise ürün tedarikinde sorunlar yaşamaya başladıklarını ifade etti.

417