Bush, Obama, Trump gerçeği 20 yıl sakladı! ABD basını Afganistan gerçeklerini yazdı

ABD'de, son 20 yılda gelen hükümetlerin Amerikan askerinin Afganistan'daki operasyonlarda elde ettiği sonuçlar hakkında halkı doğru bilgilendirmediği iddia edildi.

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Washington Post gazetesinde "Afganistan Belgeleri" isimli kitabın tanıtımının yapıldığı makalede, bölgedeki savaşın "gizli tarihine" ışık tutulurken, Amerikan'ın askeri başarısının abartılmasına ve Washington'daki yönetimlerin sürekli değişen politikasının yanlışlığına dikkat çekildi.

İki bölüm halinde kaleme alınan makalede, Eski ABD Başkanı George W. Bush döneminden başlayarak, askeri operasyonlarda bölgenin istikrarı için gerekli sonuçların alınamamasına rağmen bu durumun kamuoyundan saklandığı, Demokratların bir önceki Başkanı Barack Obama'nın ise Afganistan'daki askerleri çekeceğini söylediği halde değişken uygulamalarda bulunmasının faturasının ağır olduğu yönünde tespitler paylaşıldı.

Makalede, Bush yönetiminde başkan yardımcılığı yapan Dick Cheney'in 2007'de Afganistan'daki ABD askerlerini ziyareti sırasında, gizli olduğu Bagram bölgesinde bulunduğu bilgisinin sızdırıldığı ve Taliban'ın hedefi olmaktan zor kurtulduğu gibi detay bilgiler de yer aldı.

Konuyla ilgili olarak, "Ağır tahkim edilmiş Bagram üssünde başkan yardımcısını hedef alan Taliban, güney ve doğu Afganistan'daki kalelerinden uzakta bile yüksek profilli saldırılar düzenleme yeteneğini gösterdi. ABD ordusu ise isyancıların Cheney'e zarar vermeye ne kadar yaklaştığı konusunda yalan söyleyerek, bireysel olaylardan büyük resme kadar bu savaş hakkında halkı aldatmayı benimsedi." ifadelerine yer verildi.

Eski başkanlar ve Joe Biden'a suçlama

Makalede, ABD'nin Afganistan'daki yanlış politikalarını, savaşta doğrudan rol oynayan 1000'den fazla kişiyle yapılan röportajların yanı sıra Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında elde edilen binlerce sayfa belgenin yer aldığı kitaba dayanarak, ABD'nin eski başkanları George Bush, Barack Obama ve Donald Trump'a "gerçeği 20 yıl boyunca sakladıkları" gerekçesiyle eleştiriler yönlendirildi.

Konuyla ilgili olarak, "Siyasi ve askeri liderler hatalarını gömmeyi ve savaşın sürüklenmesine izin vermeyi seçtiler. Başkan Biden'in bu yıl Afganistan'dan çekilme kararıyla bu doruğa ulaştı ve Taliban 2001 işgalinden bu yana en güçlü dönemini yaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bush yönetiminin Irak'taki başarısızlığını örtmek için Afganistan'da "iyimser" bir algı oluşturma çabası, "Afganistan'daki Amerikalı komutanlar kamuoyunda o kadar yersiz ve temelsiz iyimserlikler dile getirdiler ki açıklamaları bir dezenformasyon kampanyasına dönüştü." şeklinde ifade edildi.

Yazı dizisinde, Afgan güvenlik güçlerini eğitmekten sorumlu Tümgeneral Robert Durbin'in 9 Ocak 2007'de gazetecilere verdiği demeçte, "Biz galip geldik." dediği hatırlatılırken, generalin ifadesinin bugün gelinen nokta ile ne kadar ters düştüğüne ve aslında Afganistan'da 2005'ten beri "işlerin ters gittiğine" dikkat çekildi.

Ayrıca 2006'da, Emekli General Barry McCaffrey'e yaptırılan bağımsız araştırmada generalin, "Taliban hiçbir yerde yenilmedi ve savaş kötüleşiyor. Afgan güçlerinin ABD yardımı olmadan faaliyet gösterebilmesi için 2020'ye kadar desteklenmesi gerekiyor." şeklindeki raporunun ise dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld tarafından dillendirilmediğine değinildi.