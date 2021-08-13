Elmalı Davası boyut değiştirdi Sevilay Yılman'dan Saadet Özkan öğretmene şok suçlama

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Saadet Özkan'ın başkanı olduğu Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) kurucu üyelerinden birinin istismar nedeniyle dernekle ilişiğinin kesilmesine rağmen hakkında suç duyurusunda bulunulmadığını iddia etti.

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Yazar Sevilay Yılman ile Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan fena kapıştı. Elmalı Davası'nda çocuklarını cinsel istismarla suçlanan anne ve üvey babanın mağdur olduğunun belgelerle ortaya çıktığını söyleyen Yılman, anne ve üvey babayı bu derneğin bilerek hedef gösterdiğini yazdı.

"Elmalı davası üzerinden para topladı" suçlaması

Saadet Özkan'ı Elmalı davasını istismar ederek, reklam peşinde koşmak ve bağış toplamakla suçlayan Yılman, "Toplumda adeta infiale yol açmış bir davanın kamuoyunda gündeme gelmesine önayak olmuş bir derneğin tam da öyle bir dönemde “Haydi bize para yollayın!” diye kendilerini paralamaları acayip irite etti." diye yazdı.

Yılman'ın eleştirileri bununla sınırlı değildi elbette. Derneğin yönetim kurulunun peşine düşen yazar, ulaştığı sonuçları köşesinde paylaştı. Yılman, "Lafı dolandırma UCİM! Sorularıma cevap ver!" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İlişiği kesildi ama suç duyurusu yok"

"UCİM’in kurucularından olan ancak; 'Bu bağışlar nereye gidiyor?' diye aynı sorgulamaya giriştiği için 'Cinsel istismarcılıkla, tacizle' suçlanan V.Ç olayı da çok ilginç. Suçlama var ama ne garip ki açılmış bir dava yok! Sen Türkiye’deki tüm istismar davalarının takipçisi olduğunu söyleyen bir derneksin ama kendi bünyende ve üstelik de kurucu üyelerinden birinin istismar yaptığını düşünüp ilişiğini kesiyorsun ama hakkında savcılığa suç duyurusunda dahi bulunmuyorsun! UCİM dosyası artık Elmalı Davası’nı aşan bir dosyadır ve bu derneğin başkanı Saadet Özkan kamu adına soru soran gazetecilere cevap vermek yerine demogoji yapmayı filan kesmelidir artık."

Derneğe kritik zorular

Yılman derneğe şu soruları yöneltti:

"Şu soruları not düşüyor ve Özkan’a bir kez daha yanıtlaması talebi ile çağrıda bulunuyorum!

* Derneğinize kurulduğu günden bu yana yapılan bağış miktarı nedir?

* Bu bağışlar nerede ve nasıl harcandı?

* Bağışlar dışında yurt dışı kaynaklı fonlardan destek aldınız mı?

* Yurt içinde belediyeler veya diğer kamu kurum ve kuruluşlardan organizasyon ağırlamaları yapıldı mı?

* Bünyenizde kaç profesyonel psikiyatrist, psikolog ve hukukçu çalışmaktadır?

* Diğer tüm personeller dahil bu profesyonellerin sayısı ve maaşları, giderleri nedir?"

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı

Elmalı davası nedir?

Kamuoyunda Elmalı davası olarak bilenen olayda, 7 yaşındaki bir kız çocuğu ve 10 yaşındaki ağabeyinin anneleri ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradıkları iddia edilmiş, adı geçen şahıslar, tutuklanmıştı. Balıkesir'de yaşayan çocukların babaannesi G.S., savcılığa giderek ihbarda bulundu ve olay ilk olarak bu şekilde ortaya çıktı.

Çizimlerin çocuklara ait olmadığı ortaya çıktı

Elmalı istismar davasında çocukların çizdiği resimler ve Çocuk İzlem Merkezi'nde G.E.G ve İ.E.G.'nin alınan ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil." dedi.

Babaanne ve eski eşin planı iddiası

İstismar iddiasıyla suçlanan Merve Akman ve Rahmi Akman canlı yayına katılarak kendilerine iftirada bulunulduğunu iddia ettiler. Merve Akman, babaanne ve eski eşin birlikte bu durumu planladıklarını öne sürdü.