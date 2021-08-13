BIST 1.447
DOLAR 8,53
EURO 10,04
ALTIN 483,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kayseri’ye Ukraynalı gelin

Kayseri’ye Ukraynalı gelin

Kayseri’ye Ukrayna’dan gelin gelen Viktoria Fedorov ve Ömer Erdoğan çifti kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Abone ol

Bir arkadaşlarının vasıtası ile tanışan Ömer Erdoğan ve Victoria Fedorov çifti 1,5 yıl süren birlikteliklerini evliliğe taşıdı.

Evlilik kararını 7 ay önce alan çift, Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Damat Ömer Erdoğan 1,5 yıl önce bir arkadaşları vasıtası ile tanıştıklarını söyleyerek, “Bir arkadaşımızın vasıtası ile 1,5 yıl önce tanıştık. Birbirimizle görüştük ve tanıştık. Arkadaşlığımız bu şekilde başladı. Şu anda imzalarımızı attık ve bugün itibari ile evlenmiş olduk. Evlenmeye yaklaşık 7 ay önce karar verdik ve hazırlıklara başlamıştık” dedi.
Ukraynalı gelin Viktoria Fedorov ise "Mutluyuz, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'daki selden kurtulan çift: 75 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim
Bartın'daki selden kurtulan çift: 75 yaşındayım bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
28 bıçak darbesi 'canavarca öldürme' sayılmadı! Mahkeme gerekçede böyle dedi
28 bıçak darbesi 'canavarca öldürme' sayılmadı! Mahkeme gerekçede böyle dedi
AK Partili Lütfiye Selva Çam'dan Altındağlı hemşehrilerine itidal çağrısı
AK Partili Lütfiye Selva Çam'dan Altındağlı hemşehrilerine itidal çağrısı
İstanbul'da kokain mucitleri yakalandı 2 tutuklama
İstanbul'da kokain mucitleri yakalandı 2 tutuklama
FETÖ'de güç savaşları! Artık birbirlerini ihbar etmeye başladılar
FETÖ'de güç savaşları! Artık birbirlerini ihbar etmeye başladılar
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet cuma namazı duaları
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet cuma namazı duaları
Almanya'da çare bulamadı! Sağlığına Diyarbakır'da kavuştu: 6 tane çıkarıldı
Almanya'da çare bulamadı! Sağlığına Diyarbakır'da kavuştu: 6 tane çıkarıldı
Elmalı Davası boyut değiştirdi Sevilay Yılman'dan Saadet Özkan öğretmene şok suçlama
Elmalı Davası boyut değiştirdi Sevilay Yılman'dan Saadet Özkan öğretmene şok suçlama
İstanbul'da mezarlıkta çarşafa sarılı halde görenler şok oldu! Ekipler harekete geçti
İstanbul'da mezarlıkta çarşafa sarılı halde görenler şok oldu! Ekipler harekete geçti