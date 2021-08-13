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Ankara Emniyeti'nden ikinci Altındağ açıklaması! 72 şahıs daha yakalandı

Ankara Emniyeti'nden ikinci Altındağ açıklaması! 72 şahıs daha yakalandı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ'da yaşananlarla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalandı" denildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizden 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, 12 Ağustos 2021 günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır."

"29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Olaylar nasıl başladı?

İlçedeki Battalgazi Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler ile akraba olan yabancı uyruklu Yahya Abdo ve Muhammed Abdo, tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda Yahya Abdo, yanında bulunan bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı.

Hastaneye kaldırılan yaralı Emirhan Yalçın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yahya Abdo ve Muhammed Abdo ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Kavganın ardından Battalgazi Mahallesi'nde toplananlar, yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerinin camlarını kırdı, eşyalarını dışarı çıkarıp, ateşe verdi. Geç saatlere kadar süren gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Emniyet geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da aynı nedenden dolayı 76 şahsın gözaltına alındığını duyurmuştu.

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