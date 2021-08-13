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Karadağ'ın en eski Osmanlı camilerinden Hünkar Camisi 550 yaşında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karadağ'ın en eski Osmanlı camilerinden Hünkar Camisi 550 yaşında

Karadağ'da inşa edilen en eski Osmanlı camilerinden biri olan Plav şehrindeki Hünkar Camisi'nin 550. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

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Program kapsamında şehir meydanında toplanan yüzlerce kişi, Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Rifat Fejzic'in kıldırdığı cuma namazını eda etti.

Fejzic, cuma hutbesinde, söz konusu caminin asırlarca insanları bir araya toplayıp onlara din, ibadet ve geleneklerini korumayı öğrettiğini söyledi.

Camilerin bakımının da Allah ve ahiret inancının göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Fejzic, güvenliğin en büyüğünün Allah inancı olduğunu ifade etti.

Fejzic, "Atalarımız, bu camilerin bize kadar ulaşması için canlarını vermişlerdir. Biz yaşayabilelim diye ölmüşler, vatanlarından sürgün edilmişlerdir." diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırıldı

Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmed döneminde 1471 yılında inşa edilen Hünkar Camisi, ülkedeki en eski Osmanlı camisi olarak biliniyor. Halk arasında Eski Cami ve Ahşap Cami olarak da anılan 550 yıllık cami, Plav şehri ve Karadağ için paha biçilmez bir önem taşıyor.

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