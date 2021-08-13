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Muğla'da yol kenarındaki bidonları görenler şaştı kaldı! Takdir topladılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da yol kenarındaki bidonları görenler şaştı kaldı! Takdir topladılar

MUĞLA'da Bodrum ilçesinde yol kenarına konulan su dolu yüzlerce bidonla yangına karşı önlem alınıyor.

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Turizm Teknik Müdürler Derneği sık sık yangının çıktığı Bodrum’da yol kenarından başlayacak yangınlara karşı tedbir aldı. İlçede faaliyet gösteren otellerden toplanan boş bidonlara su doldurularak yol kenarlarına konuldu.

Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde yol kenarına mahalle sakinleri ve muhtarlıkların desteğiyle yaklaşık 10’ar metre aralıklarla yüzlerce bidon konuldu. Şu ana kadar 700 adet su dolu bidonun konulduğu ve diğer mahallelerde konulmaya başlanacağı ifade edildi.


Görenler takdirle karşıladı
Yol kenarından başlayan yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla konulan suları görenler, çalışmayı takdirle karşıladı. Suların ilk müdahalede önemli bir avantaj sağlayacağı belirtildi.

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