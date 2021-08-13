Üsküdar Validebağ Korusu'nu yakacaklardı! Torpillerle yakalandı savunması pes dedirtti!

İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda torpillerle yakalanan kişi savunmasıyla da pes dedirtti.

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Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda torpil atarak yangın çıkardığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Üzerinden 25 torpil çıkan kişi, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu söylerek savundu.

İstanbul Üsküdar'daki bir koruda yangın çıkarmaya çalıştığı öne sürülen kişi, kendisini 'oğluma torpil atmayı öğretiyordum' diyerek savundu.

Validebağ Korusu'nda dün G.U. isimli kişinin attığı torpil nedeniyle yangın çıktı. Torpil atan kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Üzerinden 25 torpil çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı. G.U'nun üstünden 25 torpil çıktı.

Zanlı sorgusunda, kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, görevlilerin yardımıyla da yanan otları söndürdüğünü iddia etti.

G.U, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.