BIST 1.445
DOLAR 8,55
EURO 10,08
ALTIN 484,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Diyarbakır'da ölen kişinin parası hastanede çalındı hırsız müdür çıktı

Diyarbakır'da ölen kişinin parası hastanede çalındı hırsız müdür çıktı

DİYARBAKIR'da Veysi Kaya, (30) hayvan kesim yerinde silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Kaya'ya ait bir miktar paranın hastanenin gece müdürü tarafından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Olay, 8 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Para müdürün evinden çıktı
Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, ekiplerince Kaya'nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.

Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B., olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

"İlgilenecek durumda değiliz, polislere teşekkür ederim"
Olayın ardından telefonla ulaşılan Veysi Kaya'nın babası Menduh Kaya, “Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapılmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz” dedi.

Kavgayla ilgili 4 kardeş tutuklandı
Kavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan 'Erdoğan ayaklanma çağrısı yapan gençleri rahat bıraksın' dedi
Ali Babacan 'Erdoğan ayaklanma çağrısı yapan gençleri rahat bıraksın' dedi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlık programı belli oldu
Tunahan kimdir kaç yaşında Masterchef Tunahan hasta mı?
Tunahan kimdir kaç yaşında Masterchef Tunahan hasta mı?
Samsun'da kuzen cinayetinde katil kardeşlerden biri: Sapığı temizledik
Samsun'da kuzen cinayetinde katil kardeşlerden biri: Sapığı temizledik
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma mesajında afetlere karşı sabır tavsiyesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma mesajında afetlere karşı sabır tavsiyesi
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Rusya BBC'nin Moskova muhabirine ay soruna kadar süre verdi
Rusya BBC'nin Moskova muhabirine ay soruna kadar süre verdi
İstanbul'da vakalar alarm veriyor! 5 ilçe kırmızı listede
İstanbul'da vakalar alarm veriyor! 5 ilçe kırmızı listede
ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el fiyatlarıyla ilgili galericilerden önemli açıklama
ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el fiyatlarıyla ilgili galericilerden önemli açıklama