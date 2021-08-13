Kemal Kılıçdaroğlu prompterdan konuşmayınca böyle oldu

CHP lider lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir çok siyasi ve gazeteciler Erdoğan'ın prompterdan konuşma yapmasını eleştirdiler. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun promptersiz yaptığı konuşmaları bi izleyelim mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayında canlı yayın konuğu oldu. Abdulkadir Selvi'nin de soru sorduğu gazeteciler yayın bittikten sonra Erdoğan'ın ekonomik rakamları prompterdan okuduğunu anladılar.

CHP lider lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir çok siyasi ve gazeteciler Erdoğan'ın prompterdan konuşma yapmasını eleştirdiler. Peki şimdi bir karşılaştırmama yapalım.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun promptersiz konuşmalarından bir derleme yapalım. Buyurun izleyelim.

Hadi Özışık'ın Youtube kanalına abone olmak için tıklayın