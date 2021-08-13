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Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas kendisi açıkladı 3-4 hafta yok

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas kendisi açıkladı 3-4 hafta yok

Fenerbahçe'de antrenman sırasında omuzundan sakatlanan Pelkas, kötü haberi taraftara duyurdu. Yunan futbolcu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas şoku yaşanıyor... Yunan futbolcunun son idmanda omzunun çıktığı açıklanmıştı. Yıldız isim sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

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