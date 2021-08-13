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Samsun'da kredi masrafını alma hayali 15 bin lirasına mal oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da kredi masrafını alma hayali 15 bin lirasına mal oldu

Samsun'da bir kişi çektiği kredinin masraflarını geri alma vaadiyle kendisini arayan dolandırıcının tuzağına düşerek 15 bin lira dolandırıldı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı telefonla açtığı M.G.(48) adlı kadına geçen yıl çektiği kredinin sigorta masraflarının parasını geri alabileceğini belirterek kandırıp verdiği hesaba 15 bin lira para yatırtarak dolandırdı.

Parayı yatıran M.G. dolandırıldığını anlayınca polisten yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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