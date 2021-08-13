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Kars Valisi acı haberi duyurdu! Sağlık çalışanı Covid-19’e yenildi

Kars Valisi acı haberi duyurdu! Sağlık çalışanı Covid-19’e yenildi

Kars’ta bir sağlık çalışanı korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

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Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Valilik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 salgını ile mücadelede özveriyle görev yapan bir sağlık çalışanımızı maalesef Kovid-19 hastalığından kaybettik. Akyaka Devlet Hastanesi personelimiz Selda Yardımcı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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