BIST 1.445
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 484,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Çanakkale'de gören şaştı kaldı! 900 liradan satışa sunuldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çanakkale'de gören şaştı kaldı! 900 liradan satışa sunuldu

ÇANAKKALE’de Saros Körfezi'nde avlanan 6 kiloluk sırtıkara, toplam 900 TL fiyatla satışa sunuldu.

Abone ol

Saros Körfezi'nde yakalanan 6 kiloluk sırtıkara balığı Çanakkale Balık Hali tezgahında sergilendi. Kofananın bir büyüğü olan, lüfer avı mevsiminde daha nadir olarak avlanan sırtıkara, iriliğiyle hem esnafı hem de vatandaşı şaşırttı. Balıkhane esnafının dahi uzun süredir görmeye hasret kaldığı sırtıkara, kilosu 150 liradan satışa çıkarıldı.

Sırtıkara balığını satışa sunan esnaf Onur Öget, "Kofana balıkları normalde 2 kilo olur ama bu 6 kilo olduğu için bu balığa sırtıkara denir. Şu anda balıkhanede tek, hatta Çanakkale’de de tek. Ara sıra gelen bir balık. Saros’dan geldi bize. Dalyandan tutulmuş bir balık. Balığı çok güzel şekilde tuzda yapabilirisiniz. Izgarada ve fırında da pişirebilirsiniz. Bu balığı bulduğun zaman alman lazım. Tabi balığın fiyatı nadir çıktığı için biraz yüksek, 150 lira gibi bir kilo fiyatı var. Bu kış aylarının balığıdır. Aralık ve ocak aylarında çıkar. Lüfer akınından sonra gelen bir balık bu. Ama o zaman bile çok nadir gelir. İnşallah alan birisi çıkar, afiyetle yer” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
AFAD'dan 5 ile acil uyarı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış bekleniyor
Foto Galeri AFAD'dan 5 ile acil uyarı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış bekleniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK'ten yangın bölgelerindeki yerel yayıncılara destek
RTÜK'ten yangın bölgelerindeki yerel yayıncılara destek
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türk Telekom duyurdu! 13 ilde 2 gün sürecek internet ve telefon kesintisi: İstanbul Ankara İzmir Diyarbakır Kayseri...
Türk Telekom duyurdu! 13 ilde 2 gün sürecek internet ve telefon kesintisi: İstanbul Ankara İzmir Diyarbakır Kayseri...
Sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına lig maçlarında saygı duruşu
Sel felaketlerinde hayatını kaybedenler anısına lig maçlarında saygı duruşu
Ekrem İmamoğlu'nun önü mü kesiliyor? Mehmet Özhaseki konuştu
Ekrem İmamoğlu'nun önü mü kesiliyor? Mehmet Özhaseki konuştu
Irak şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Adıyaman'da gözyaşlarıyla veda
Irak şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Adıyaman'da gözyaşlarıyla veda
Fahrettin Altun'dan 'sel' uyarısı: Doğruluğu teyit edilmemiş görüntülere itibar etmeyin
Fahrettin Altun'dan 'sel' uyarısı: Doğruluğu teyit edilmemiş görüntülere itibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesi Bozkurt ziyaretinde! Afet bölgesi ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesi Bozkurt ziyaretinde! Afet bölgesi ilan edildi
Almanya'dan Türkiye kararı! Yüksek risk ilan edildi
Almanya'dan Türkiye kararı! Yüksek risk ilan edildi
Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması
Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması