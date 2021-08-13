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Masterchef Hasan kaç yaşında kimdir Hasan Biltekin nereli?

Masterchef Hasan kaç yaşında kimdir Hasan Biltekin nereli?

Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren 10. yarışmacı jüri tarafından belli oldu ve iddiası ile dikkat çeken yarışmacı Hasan Biltekin ana kadroya girdi, Masterchef olma yolunda ilk adımını attı. Peki diğer yarışmacılar tarafından sıkı rakip olarak gösterilen Hasan Biltekin kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Geçtiğimiz sezon da Masterchef'e katılan fakat elenen Hasan Biltekin şeytanın bacağını sonunda kırdı ve Masterchef 2021 ana kadrosuna girdi. Yaptığı yemek ile rakiplerini sollayan ve jüriden tam not alan Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?

Masterchef Hasan Biltekin kimdir: 2020 sezonuna da katılarak jüriden 3 evet alan Hasan Biltekin, annesinin rahatsızlanması nedeniyle MasterChef'e devam edemedi. 2021 sezonunda yeniden ekranda olan MasterChef Hasan, ana kadro mücadelesi veriyor. 

İlk turda yemeklerine ve başarısına olan güvenini, "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" sözleriyle gösterdi. Nevşehir Belediyespor'un da aşçılığını yapıyor.

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