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Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti! Yaşlı kadın yere düşünce saldırdılar

Antalya'da çocuk parkında pitbull dehşeti! Yaşlı kadın yere düşünce saldırdılar

ANTALYA'da oğlu ve komşularıyla çocuk parkına oturmaya giden Sultan Karakuloğlu (55), dengesini kaybedip yere düşünce, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Komşuları ve eşi Erdal Karakuloğlu tarafından güçlükle kurtarılan Sultan Karakuloğlu, başından ve burnundan yaralandı.

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Olay, 11 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında, Kepez ilçesi Karşıya Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu, burada bir süre oturdu. Daha sonra evine dönmek için ayağa kalkan Karakuloğlu, çocukların oynarken açtığı çukura takılınca dengesini kaybedip yere düştü.

Bu sırada H.K.'ye ait pitbull cinsi iki köpek, Karakuloğlu’na saldırdı. Başından, burnundan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Karakuloğlu, eşi Erdal Karakuloğlu ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kanlar içinde kalan Karakuloğlu, eşi tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu'nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu belirtildi.

"Burnumu, alnımı ve başımı ısırdılar"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Sultan Karakuloğlu, daha önceden de köpek tarafından ısırıldığını belirterek, "Olay günü parkta köpekleri görünce sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim H.K.'yi, parkta çocuklar olduğunu belirterek uyardım. O da bana 'Abla bu köpeklere çocuklar bakıyor' dedi. Bir süre kaldıktan sonra parktan oğlumla birlikte ayrılmak istediğim sırada ayağım çocukların kazdığı çukura takıldı ve düştüm. Düşmemle birlikte yetişkin olan siyah ve sarı renkli köpekler üzerime doğru saldırmaya başladı. Bu sırada köpeğin sahibi, diz çökerek beni korumaya çalıştı. Sarı renkli köpek burnumu ısırırken, siyah köpek ise alnımı ve başımı ısırdı. Bağrışmalar üzerine parka gelen eşim Erdal Karakuloğlu ile komşular beni köpekten kurtardı. Eşim özel arabamızla beni hastaneye yetiştirdi. Alnımda, başımda ve burnumda ömrümün sonuna kadar taşıyacağım izler kaldı" diye konuştu.

"Köpeği çocuk parkına neden getiriyorsun"
Eşinin başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Erdal Karakuloğlu, köpek sahibini daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Biz de hayvan besliyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Köpeği çocuk parkına neden getiriyorsun. Getiriyorsan neden önlem almıyorsun" dedi.

Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını belirtti.

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