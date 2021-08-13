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Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

TÜRKİYE'nin cari işlemler hesabı, haziran ayında 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar azalarak 1 milyar 127 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, bir önceki yılın haziran ayında 346 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1 milyar 511 milyon dolar net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon dolar azalarak 1 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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