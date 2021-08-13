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İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken 'Afgan göçmen' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan dikkat çeken 'Afgan göçmen' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğu ve güney sınırında, bu yıl, bugüne kadar 267 bin 638 yabancının Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin engellendiğini belirtti.

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Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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