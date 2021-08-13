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Samsun'da evinin önüne 3 kez gelen ekibi reddetti! Hayatını kaybetti

Samsun'da evinin önüne 3 kez gelen ekibi reddetti! Hayatını kaybetti

SAMSUN'da yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesinde tek aşısız birey olduğu öğrenilen genç kız, sevenlerini yasa boğdu.

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Sağlık Bakanlığının açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176,99 vaka sayısına yükseldi. Samsun 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112,90 vaka sayısındaydı. Korona virüs vakaları artış gösteren Samsun’da bir üzücü haber Bafra’dan geldi.

Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede korona virüse yakalandığı öğrenilen genç kız durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

Anne ve baba aşı oldu, genç kız olmayı reddetti
Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının korona virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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