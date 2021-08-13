Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesi Bozkurt ziyaretinde! Afet bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt'ta cuma namazı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan Kastamonu, Bartın Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Bozkurt Yeni Camisi'nde kıldı. Kastamonu, Bartın Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Cuma çıkışı halka hitap eden Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bozkurt, Azdavay, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimiz en çok etkilenen ilçelerimizden oldu. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Maalesef ölen kardeşlerimiz oldu Allah'tan rahmet diliyorum.

Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Bir felakettir gidiyor. Eşi benzeri olmayan orman yangınları yaşadık. Karadeniz'in doğusunda yaşananları biliyorsunuz. Hamdolsun bu yangınları kontrol altına almayı başardık.

Askerimizin polisimizin bu operasyonda görev alan bütün kardeşlerimizin alnından öpüyorum. Mağdur durumda olanların yüzde 95'ini operasyonla kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi. Ama bunu başardılar. Bu öyle her kişinin karı değil, er kişinin karıdır. Gözlerimizi yaşarttı. Sepetin içinde o yeni doğan yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşarttı. Kadın erkek çocuk demeden helikopterle sepetin içinde kurtarılmaları gözlerimizi yaşarttı.

Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar diğer hastanelere nakledilmiştir. Öğrenci yurtları kullanılmak için hazır tutulmaktadır.

Kastamonu, Bartın Sinop'u afet bölgesi ilan ediyoruz. Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak diğer yerler gibi ilan ediyoruz.

Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Evleri yıkılanları yenilerine kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Sel sebebiyle zararları olan vatandaşlarımızın zararını karşılayacağız. Hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz. Ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.

Erdoğan'a yara veremezsiniz

Bütün bu afetler için ileri geri konuşanlar çıkıyor. Bir gramlık iş üretemeyenler konuşuyorlar. Onlar bakıyorsunuz hala Erdoğan'a ben nasıl vurayım da yara vereyim dertler bu. Yara veremezsiniz biz bu milletle beraberiz.

Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz.

İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır. Türkiye olarak biz hedeflerimize ulaştıkça maruz kaldığımız saldırıların çapı büyüyor.