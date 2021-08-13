Mehmet Metiner göçmen kavgası için seslendi: Bu ülkeye kıymayın!

Altındağ'da yaşanan ve 18 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan olaylar göçmen tartışmasını alevlendirdi. Mehmet Metiner siyasi partilere seslendi.

Abone ol

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, göçmenlere ilişkin tartışmaları değerlendirirken "Doğrudur, bir göçmen sorunumuz var. Göçten kaynaklı çok ciddi sıkıntılarımız var" dedi. Metiner, hükümet ve siyasi partilere 'bir araya gelme' çağrısında bulundu.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, 'Bu ülkeye kıymayın beyler' başlıklı yazısında orman yangınları olayının politize edildiğini, Konya'daki aile kavgasının etnik temele oturtulmaya çalışıldığını söyledi.

"Göçmenler üzerinden ırkçı bir nefret dili oluşturdunuz. Yangın ektiniz, fitne saldınız yüreklere" diyen Metiner, "Türk-Kürt dediniz. Türk-Arap dediniz. Yerli-yabancı dediniz. Can havliyle bu ülkeye sığınmış mazlum insanları 'göçmen' diye aşağıladınız. Ülkede bu insanlara karşı nefret oluşturmak için dilinizi zehir gibi kullandınız. Niçin? Erdoğan’ı siyaseten köşe sıkıştırmak için. Erdoğan’ı itibarsızlaştırmak için" ifadesini kullandı.

Metiner, şöyle devam etti:

"Erdoğan düşmanlığı gözünüzü öylesine kör, kalplerinizi öylesine katı, vicdanlarınızı öylesine kara etmiş ki ülkenin bir iç çatışmanın eşiğine getirilmek istenmesi hoşunuza gidiyor. İşte insanlarımız sokaklarda birbirlerine girmeye başladılar. Başınız göğe erdi mi?

Dün ortak vatan için, müşterek mukaddesat için din ve vatan düşmanlarına karşı birlikte vuruşarak şehit olan İdlibli Arap’ın oğluyla Ankaralı Türk’ün oğlunu birbirine düşman kılmanız sizi mutlu ediyor mu?

'Onlar ister miydi ülkelerini bırakıp gelmeyi?'

Çanakkale Şehitliği’ne gidip bir bakın. Orada yerin altında bugün göçmen diye düşmanlaştırdığınız Mehmetlerin dedeleri yatıyor. Dedelerimiz yan yana yatıyor bizim. Onlar ister miydi ülkelerini bırakıp gelmeyi?

Çaresiz kaldılar. Ölüm kusan silahlardan bize koştular. Dedelerinin kanlarını bıraktığı ortak varana geldiler. Ne yani onlara kapılarımızı mı kapatsaydık, Yunanistan gibi üstlerine bir de ölüm mü kussaydık? Yazıktır, günahtır. Siyaset uğruna değer mi bu kadar insanlıktan uzaklaşmaya?"

'Göçten kaynaklı çok ciddi sıkıntılarımız var'

Metiner, son zamanlarda yaşanan 'göçmenler' tartışmasına ilişkin olarak da "Doğrudur, bir göçmen sorunumuz var. Göçten kaynaklı çok ciddi sıkıntılarımız var. Mesele sadece ekonomiyle ilgili değil; uyumdan kaynaklanan sorunlarımız da var. Ne biz istedik böyle olmasını ne de bize sığınan o mazlum insanlar istediler" görüşünü dile getirdi.

Yazısının ilerleyen bölümlerinde Türkiye'nin iki tür provokasyonla karşı karşıya olduğunu savunan Metiner, "Birincisi, göçmen kılıklı provokasyon. İkincisi, göçmenlere yönelik provokasyon. Malum ülkelerin istihbarat örgütleri, içerdeki yeminli Erdoğan düşmanlarıyla kol kola" dedi.

'Bilesiniz ki karşıt gibi görünen söylemlerin merkezi bir'

Metiner, hükümet ve muhalefet partilerine bu konuda bir araya gelme çağrısında bulunduğu yazısında şunları kaydetti:

"Bir yandan göçmen kılıklı provokatörlerin, bir yandan göçmenlere yönelik provokatörlerin söylemleri birbirini besleyerek zararlı bir iklimin oluşmasını sağlıyorlar. Bilesiniz ki karşıt gibi görünen söylemlerin merkezi bir. Hepsi aynı merkezin elemanları.

Ülkenizin mahvına sebep olacak bir fitne senaryosunda bilerek figüranlık yapıyorsanız bu millet ihanetinizi asla affetmeyecektir. Yok, bilmeden bu oyunun içindeyseniz yol yakın iken yeniden tavrınızı gözden geçiriniz.

Bu ülke hepimizin. Bu ülke gemisi batarsa hep birlikte boğuluruz. Türkiye’nin göç sorunu var. Göçten kaynaklı sorunları da var. Göçmenler üzerinden ülkemizi derin bir çatışma sarmalının içine itmek isteyenlerin oyun planları da ortada.

'Siyasi hırsınız ülke menfaatlerinden büyük değildir'

Hükümet ve siyasi partiler bu ülkenin hayrına şeyler yapmak için bir araya gelmeli. Birlikte çözüm üretmelisiniz. Sorunun kaynağına dönüşen siyasetler ülkeye kaybettirir. Bu ülkeye kıymayın beyler. Bu ülke hepinizin iktidar hevesinden çok daha değerlidir. Siyasi hırsınız ülke menfaatlerinden büyük değildir.

'Ülke çıkarı söz konusu olduğunda siyasi hırslarınızı bir kenara itemiyorsanız milliyetçilikten ve yurtseverlikten bahsetmeyin'

Vakit varken yanlıştan dönünüz. Hükümet de muhalefet partileri de bu göç olgusunu çok yönlü analiz ederek ortak bir çözümün bulunması konusunda akıllarını ortaklaştırma yoluna gitmelidirler. Ortak bir masada buluşamıyorsanız ve ülke çıkarı söz konusu olduğunda siyasi hırslarınızı bir kenara itemiyorsanız lütfen karşımıza geçip milliyetçilikten ve yurtseverlikten bahsetmeyiniz."