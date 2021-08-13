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Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması

Binance Türkiye'den 'soruşturma' açıklaması

Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

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Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasına ilişkin, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.

Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Buharlaşma iddiası

İlgili müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kripto varlık transferi işleminin de müşterinin kendisi tarafından gerekli güvenlik prosedürlerinin yerine getirilmesi suretiyle yapıldığı, bu süreçte Şirketimizin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığı anlaşılmış ve bu husus müşteriye müteaddit kereler açıklanmıştır. Ayrıca, kripto varlığın transfer edildiği üçüncü kişinin şirketimizle ya da şirketimizin iş ortaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz."

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