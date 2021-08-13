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Irak şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Adıyaman'da gözyaşlarıyla veda

Irak şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Adıyaman'da gözyaşlarıyla veda

IRAK'ta havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin naaşı Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehidin kamuflaj giyen kız kardeşi Meltem Bali ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törene AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar katıldı.

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