Irak şehidi Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'ye Adıyaman'da gözyaşlarıyla veda
IRAK'ta havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.Abone ol
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin naaşı Adıyaman'da toprağa verildi.
Şehidin kamuflaj giyen kız kardeşi Meltem Bali ağabeyinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Törene AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar katıldı.