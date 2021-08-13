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AFAD uyarıyı yaptı! Ordu sele karşı hazırlıklara başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AFAD uyarıyı yaptı! Ordu sele karşı hazırlıklara başladı

AFAD'ın aşırı yağış ve sele karşı uyarıda bulundu illerden olan Ordu'da sele karşı hazırlıklar başladı.

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Ordu’da kırsal mahalleler ile şehir merkezlerinde taşkınlara neden olan dere yataklarına dev bakslar yerleştiriliyor.

Yağışlardan etkilenen ve heyelanların oluştuğu Fatsa ve Çatalpınar ilçelerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, su taşkınlarının birçoğunun dere yataklarındaki yetersiz büzlerden kaynaklandığını söyledi.

Genel Sekreter Coşkun Alp, “İlimiz genelinde dere yataklarında yüzlük ya da 200’lük büzlerle su geçişi sağlanmaktaydı. Şu ana kadar yaptığımız incelemelerde bu büzlerin yetersiz olduğunu suyun yollar ile arazilere zarar verdiğini gördük. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla iki metreye iki metre bakslar üretme noktasında harekete geçtik. İlimizde bu güne kadar üretilme durumunda olmayan ikiye iki baksları kullanmaya başladık. İlk kez de Altınordu ilçemizdeki Fındık Yatağı Deresi ve Subaşı Mahallesi’ndeki geçişleri sağladık” dedi.

Kullanılan bakslarla birlikte büyük bir tehlikenin de ortadan kalkacağını belirten Genel Sekreter Alp, “Başkanımızın girişimleriyle bu işlem için 60 milyon lira kredi desteği sağladık. Doğru yerlerde kullanarak, doğru sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Daha az zayiatla, sorunları çözüme kavuşturacağız. Bu bölgeye yerleştireceğimiz dev bakslarla artık bölgede su baskınlarına maruz kalmayacağız. Sahil bantlarında kapalı geçişi olan derelerde de bu çalışmayı yapacağız” diye konuştu.

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