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Denizli'de katil, sevgilisiyle canlı yayında! Teslim olmaya gülerek gitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ'de bir düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber canlı yayın yaparak teslim olacağını söyledi.

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Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram S. ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonundan taşıp sokak aralarında devam eden kavgada Bayram S., üzerinde bulunan silahı peş peşe ateşledi.

Bayram S.’nin silahından çıkan kurşunlar kavga ettiği R.K.’nin yanı sıra kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya’nın başına, R.K.’nin kardeşi C.K.’nin ise göğsüne isabet etti. Yaralı üç genç, ambulanslarla Denizli’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aldığı alkolün etkisiyle üç kişiyi yaralayan Bayram S., aracıyla bölgeden kaçtı. Durumu ağır olan evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), yaşam savaşına üç gün direnebildi.

Cinayet şüphelisi sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Ekiplerin geniş çaplı araştırma yaparak Bayram S.'yi bulmak için çalışma başlattı. Aradan geçen 5 güne rağmen bulunamayan Bayram S., bugün sosyal medya hesabından ‘Son kez’ başlığıyla kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın açtı.

Bir aracın arka koltuğunda yapılan yayında mutlu ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken zanlı S., yayından gelen bir soru üzerine teslim olacağını belirterek kendini götüren arkadaşına, “Abi sen biraz yavaş git son kez Bağbaşı’nı göreyim” isteğinde bulundu.

“Ne yapalım kaderimiz böyleymiş”
Neşeli tavırlarını devam ettiren Bayram S., “Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim” dedikten sonra kız arkadaşı ise, “Bakın bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum” dedi. Ardından zanlı ise, “Ne yapalım kaderimiz böyleymiş” dedikten sonra yayına son veriliyor.

Zanlının teslim olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

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