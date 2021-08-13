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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yüzde 70 rakamına ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yüzde 70 rakamına ulaşıldı

Kovid-19'la mücadele kapsamında en az bir doz aşı olan 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye ortalaması yüzde 70'i geçti.

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Sağlık Bakanı Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranının yüzde 70'i geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranının yüzde 70’i geçtiğini bildiren Bakan Koca, "Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz. Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamalarda toplumsal bağışıklıktan söz edilebilmesi için iki doz aşılamanın yüzde 70'i geçmesi gerektiği açıklanmıştı.

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