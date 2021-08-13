BIST 1.444
DOLAR 8,54
EURO 10,08
ALTIN 485,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Türk Telekom'dan 'fiber internete gelene mobil internet' kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk Telekom'dan 'fiber internete gelene mobil internet' kampanyası

Türk Telekom, fiber internete yeni gelen müşterilerine mobil hatlarında kullanabilecekleri aylık 4 GB internet hediye ediyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, fiber internete geçiş yapacak evde internet müşterileri kampanya başlattı.

Film izleyen, müzik dinleyen, oyun oynayan ve internette bolca vakit geçirmek isteyen Türk Telekom evde internet müşterileri, kampanya sayesinde hem evde sınırsız fiber interneti hem de Türk Telekom mobil hatları için 24 ay boyunca aylık ek 4 GB interneti cep telefonunda özgürce kullanabiliyorlar.

Türk Telekom fiber internete yeni gelen müşteriler, aylık 92,90 TL'den başlayan fiyatlarla bu kampanyadan yararlanabiliyorlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Kars Valisi acı haberi duyurdu! Sağlık çalışanı Covid-19’e yenildi
Kars Valisi acı haberi duyurdu! Sağlık çalışanı Covid-19’e yenildi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Rize'de heyelanda bahçesi kopan okul uçurumun kenarında! Önlemlerle eğitime devam edecek
Rize'de heyelanda bahçesi kopan okul uçurumun kenarında! Önlemlerle eğitime devam edecek
AK Parti'li İstanbul ilçe belediyelerinden selden etkilenen bölgelere destek
AK Parti'li İstanbul ilçe belediyelerinden selden etkilenen bölgelere destek
Denizli'de katil, sevgilisiyle canlı yayında! Teslim olmaya gülerek gitti
Denizli'de katil, sevgilisiyle canlı yayında! Teslim olmaya gülerek gitti
Bugün Muharrem'in kaçı? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?
Bugün Muharrem'in kaçı? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?
Ortalama puan 78'e geriledi! Pandemi döneminde doğan neslin IQ'su daha düşük
Ortalama puan 78'e geriledi! Pandemi döneminde doğan neslin IQ'su daha düşük
Samsun'da kredi masrafını alma hayali 15 bin lirasına mal oldu
Samsun'da kredi masrafını alma hayali 15 bin lirasına mal oldu
AFAD uyarıyı yaptı! Ordu sele karşı hazırlıklara başladı
AFAD uyarıyı yaptı! Ordu sele karşı hazırlıklara başladı
Çanakkale'de gören şaştı kaldı! 900 liradan satışa sunuldu
Çanakkale'de gören şaştı kaldı! 900 liradan satışa sunuldu