Görkem Demiral kimdir kaç yaşında Masterchef Görkem aslen Faslı mı?

Masterchef 2021'nin 10 kişilik ana kadrosu tamamlandı. Kadroya girerek Masterchef olma yolunda ilerleyecek isimlerden biri de yetenekli yarışmacı Görkem Demiral oldu. Peki kimdir Görkem Demiral, kaç yaşında ve aslen nerelidir? gorkemdemirall instagram adresini kullanan Görkem Demiral'i 5 bin kişi takip ediyor

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Masterchef 2021'nin ana kadrosuna giren isimlerden biri de Görkem Demiral oldu. MasterChef'te yarışan isimler arasında. 23 yaşındaki yarışmacı, MasterChef'e de İstanbul'dan katılıyor. Aslen İzmirli olduğunu belirtmiştir. Yarışmanın yaratıcılık turunda rakipleri karşısında bir kaç kez başarısız oldu.

Masterchef Görkem kimdir: MasterChef 2021 yarışmacılarından Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Restoran ve otellerde çalışan yarışmacı, 6 senedir bu meslekte.

Yarışmaya ilk olarak ablası ile geldi ve ablası Esra Demiral daha önce Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim'de yarışmış. Demiral, aslen İzmirli. Annesi Faslı'dır.