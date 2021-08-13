Samsun'da kuzen cinayetinde katil kardeşlerden biri: Sapığı temizledik

SAMSUN'da iki kardeş, cezaevinden yeni çıkan kuzenleri Nail Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Bugün adliyeye sevk edildikleri sırada katil zanlısı kardeşlerden biri, muhabire 'Sapığı temizledik abi sapığı' dedi.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı ileri sürülen 4 çocuk babası Nail Kaya (51), bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kollarından bıçaklanan Nail Kaya, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nail Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İkisi de aynı anda bıçak kullanmış

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Nail Kaya'yı dayısının oğlu Murat K.(40) ve kardeşi Dursun Ali K.'nin (34) bıçakladığını ve olayda her iki kardeşin de aynı anda bıçak kullandığını tespit etti.

Olaydan sonra kaçan katil zanlısı kardeşler Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Müzik açıp rahatsız ediyormuş

Kardeşler kuzenleri Nail Kaya'yı 'kız kardeşini rahatsız ettiği' için bıçakladıklarını ve evinin yanına araçla gelip müzik açıp rahatsız etmeye devam ettiğini ileri sürdü.

Murat K. ve Dursun Ali K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Murat K. adliye girişinde görüntüsünü geçen İHA kamerasına dönerek, "Sapığı temizledik abi sapığı" demesi dikkat çekti.