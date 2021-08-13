İstanbul'da vakalar alarm veriyor! 5 ilçe kırmızı listede

İstanbul, aşılama haritasına maviye dönmeyi beklerken, vaka haritasında yeniden kırmızı alarm vermeye başladı.

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İstanbul'da koronavirüs vaka sayısı endişe verici boyuta ulaştı. Rehavete kapılıp maskesiz bir araya gelenlerle aşısızlar bu artışta en önemli iki etken. Özellikle Avrupa yakasındaki ilçeler, risk haritasında kırmızıya dönmüş durumda.

Bunda en büyük etken, aşı yaptırmayanlar ve salgın bitmiş gibi davrananlar.

Tedbirsizlik ve aşılanmama vakaları artırdı

İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki ilçeleri, salgının pik yaptığı dönemdeki gibi kırmızıya boyanmış durumda.

Koronavirüs risk haritasında kırmızıya dönen 5 ilçe ise Esenler, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Fatih oldu. Bu ilçelerde vaka sayısının artmasına rağmen pek çok kişinin maske ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekiyor.

Aşılama oranı yüzde 68

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 68'i aşarken, sırası geldiği halde aşı yaptırmayan da ciddi bir kitle var.

Koronavirüsle mücadelenin en önemli yolları ise aşılama ve sosyal mesafe.