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Sivas'ta feci ölüm! 'Boom' kolu hayatına mal oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta feci ölüm! 'Boom' kolu hayatına mal oldu

SİVAS'taki kömür ocağında iş makinesinin ‘boom’ diye tabir edilen kolu üzerine devrilen Necdet Arslan (50) hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Kangal ilçesindeki bir kömür ocağında meydana geldi. İşçi Necdet Arslan, ocakta kullanılan delici iş makinesinin 'boom' diye tabir edilen kolunun üzerine devrilmesi sonucu göğsünden ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. 

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