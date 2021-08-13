Küresel iklim değişikliğiyle ilgili arıcılara kritik uyarılar

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, küresel iklim değişikliğine karşı uyardığı arıcılardan kovanlarında genç ana ve genç arılar tutmalarını istedi.

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Ünalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın küresel iklim yaşadığını, ülkenin güney kesimlerinde yangınların, kuzey kesiminde selin etkili olduğunu hatırlattı.

Kendilerini ilgilendiren konunun arı olduğunu anlatan Ünalan, "En fazla adaptasyon yaşayanlar da arılar. Burada arıcılarımıza düşen bazı görevler var. Mobil şekilde arılarımızı yönetebilirsek küresel iklimden az zararla kendimizi kurtarabiliriz." diye konuştu.

Ünalan, arıcılara uyarılarda bulunarak, "Arıcılarımız bu süreçte genç arı ile çalışmalı. Genç ana ile çalışacaklar ve her sene analarını değiştirecekler. Arıyı aç bırakmayacaklar. Arının ne istediğini bilecekler. Arı iyi bakıldığında vatandaşımıza geri dönüş yapacaktır." ifadesini kullandı.

Bahar ayının yağmurlu geçtiğini ve arıların gelişemediğini aktaran Ünalan, arıların hastalığa yakalandığını, daha sonra mevsimin iyi gittiğini, iyi neticeler aldıklarını fakat bu sefer de arıcı profilinin 50 yaşın üzerinde olduğu için ayak uyduramayanların olduğunu söyledi.

Ünalan, ülkede üretilen çam balı oranında büyük düşüş olduğunu vurgulayarak, "Üretim yüzde 92'den yüzde 40 seviyelerine düştü. Dolayısıyla bu çam balının eksikliği bize de yansıdı. Bizim bundan sonra kedimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi toparlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Arıların kış aylarında uyuması gerektiğini, eskisi gibi kış mevsimlerinin soğuk geçmemesinden dolayı arının uyuyamadığını ve dinlenemediğini ifade eden Ünalan, bu nedenle arıların bahar ayında performansının düştüğünü ve arıların her yıl analarının yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Ünalan, 50 yıllık birikimle arıcıları uyardığını, ana arılarını değiştirmeyen üreticilerin bal alma şansının yok denecek kadar az olacağını sözlerine ekledi.