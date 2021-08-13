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Japonya'da aşırı yağışlar can aldı

Japonya'da aşırı yağışlar can aldı

JAPONYA'nın güneybatısındaki aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve çamur kaymalarında bir kişi hayatını kaybetti. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) mevsimsel tayfunlar sonrası aşırı yağışların Kyuşu bölgesi eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Yerel emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre aşırı yağışların neden olduğu heyelan sonrası Nagazaki eyaletinde bir kişi hayatını kaybetti.

Arama çalışmaları sürüyor

Yangın ve Afet İdare Ajansı, heyelan ve çamur kaymalarında kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kamu yayıncısı NHK kaynaklı görüntülerde Hiroşima ve Nagazaki'de bazı nehirlerin taştığı görülüyor. Bölgede acil durum ilan edildi.

Afet kapsamında kabinesini toplayan Başbakan Suga Yoşihide, yaşam riski taşıyan bölgelerin tahliye edilmesi emri verdi.

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