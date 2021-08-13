Türk savunma sanayisi gövde gösterisine hazırlanıyor

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek

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Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021); Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda 17-20 Ağustos'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Dünyada düzenlenmekte olan 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez kapılarını açacak.

Türk savunma sanayisi ile IDEF fuarları geçen sürede birbirine paralel olarak büyüme kaydetti. IDEF fuarları Türk savunma sanayisine ayna tuttu, daha ileri adımlar atılması için girişimcileri cesaretlendirdi, yerli savunma sanayisinin bilgi birikiminin büyük ölçüde artmasına vesile oldu.

Salgına özel tedbirler Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvenliğin en ön planda olduğu IDEF'te devlet erkanının, heyetlerin, görevlilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak için bir dizi tedbir alındı. Fuarda maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere tüm tedbirlere tavizsiz uyulması sağlanacak.

IDEF fuarlarının en özel etkinliklerinden birini askeri gemilerin sergilenmesi ve ziyarete açılması oluşturuyor. 2017'de gerçekleştirilen IDEF'e 7 gemi katılmış ve çok sayıda heyet ve genel ziyaretçi tarafından bunlar ziyaret edilmişti. IDEF 2021 Fuarı'nda sadece Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında TCG Kınalıada gemisi sergilenecek ve çok özel tedbirler alınarak ziyarete izin verilecek.

KOBİ'lere destek

KOBİ'lerin desteklenmesi kapsamında bu sene küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yeni indirimler uygulandı. Bu sayede katılımcı firmaların 275'i KOBİ'lerden oluştu.

Fuar her zamanki gibi fiziki olarak icra edilecek ancak çağın ve salgının gerekleri de dikkate alınarak birtakım dijital çözümler uygulanacak. Örneğin, IDEF Business Connect programı aracılığıyla katılımcı firmaların fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilmeleri ve yeni ortaklıklar başlatabilmeleri mümkün olabilecek. Böylece fiziksel fuarın avantajlarının dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirilmesi ve yeni nesil hibrit fuar deneyimi yaşanması hedefleniyor.

Ayrıca tüm fuar süresince düzenlenecek etkinlikler IDEF TV vasıtasıyla sosyal medyadan ilgililerin hizmetine sunulacak.

54 ülkeden firma buluşacak

Kovid-19 salgınına ilişkin değişikliklerin dışında IDEF fuarlarında görülmeye alışık olunan faaliyetler IDEF 2021'de de devam edecek. Bunların en başında Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı tarafından fuara davet edilen heyetlere ilişkin görüşme ve stant ziyaretleri geliyor. Fuara 79 ülkeden 154 heyetin bu heyetlere dahil de yaklaşık 500 heyet üyesinin katılımı bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili birimlerinden oluşan toplam 30 tedarik makamı IDEF 2021 Fuarı'nda heyetler ve katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek.

IDEF 2021'e 31'i bakan, 11'i genelkurmay başkanı ve 33'ü kara kuvvetleri komutanı olmak üzere 89 üst düzey makamın katılması bekleniyor.

Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamlarıyla ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmelerini gerçekleştirecek. Fuarda sergilenecek ürünler arasında zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alacak.

Fuar esnasında çok sayıda imza töreni, tanıtım toplantıları, paneller ve sunumlar düzenlenecek.