Koronavirüsü ilk yayan kişiyle ilgili çarpıcı iddia DSÖ'deki uzman isim açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü çalışmanın başında yer alan Prof. Dr. Peter Embarek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sarsıcı bir iddia ortaya attı. Embarek, koronavirüsü ilk kapan kişinin Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün bir çalışanı olması ihtimali üzerinde durduklarını duyurdu

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Çin’de koronavirüsünün kökenini araştıran Prof. Dr. Embarek, Danimarka’da yayın yapan TV2’ye corona virüsü salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

The Sun’da yer alan habere göre, Embarek, koronaya yakalanan ilk kişinin yarasalarla düzenli olarak çalışan ve numune arşivi yapan bir araştırmacının salgının sıfır noktası olma ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğunu söyledi.

“Burası virüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer olabilir. Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı” ifadesini kullanan Embarek, bu durumun doğrudan bir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

"İnsan hatası olduğu için kabul etmiyorlar"

Konu hakkında Çin ile iletişim halinde olduklarını belirten Embarek; “Laboratuvar belgelerine doğrudan erişemedik. Bir sunum yaptık, konuştuk ve sorularımızı sorduk, ancak hiçbir belgeye bakamadık. Birileri bir şey saklamak istiyor olabilir. Kim bilir? Muhtemelen böyle bir olayın arkasında bir insan hatası olduğu için bunu kabul etmiyorlar” dedi.

Çin iddialar için ne dedi?

Geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü , Çin’de yaptığı araştırmalarda virüsün yarasalarda ortaya çıktığı iddiasında bulunarak, insanlara yayılmadan önce hayvanlarda yayıldığını belirten raporlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Çin ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Çin’de en güvenilir laboratuvarlardan biri olarak anılan Wuhan Viroloji Enstitüsü, iddiaların ‘komplo teorisi’nden başka bir şey olmadığını ifade etmişti.