Prof. Dr. İsmail Cinel: En geç 20 gün içinde aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Acilen, en geç 20 gün içinde aşı olanlara pozitif ayrımcılık yönünde kesin adımlar atılmalı" dedi.

Abone ol

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları 25 binlere yaklaşırken aşılamalarda halen istenen toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılamadı.

İstanbul'un en büyük pandemi merkezlerinden biri olarak şimdiye dek binlerce Kovid-19 hastasına şifa veren Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım yatışları çok artmasa da vaka sayılarında büyük bir yükseliş trendi olduğuna dikkat çeken Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Şu anda 4'ncü pik içerisindeyiz. Mayısta yaşadığımız 3'üncü pikte hasta sayılarımız 2'nciye oranla daha fazla artmasına rağmen ilk dalgada yaşanan yoğun bakımlardaki 6 bin sayısı geriye geldi, 3 bin 550 olarak maksimum gerçekleşti. Yaşlı popülasyon aşılandığı için de yaş ortalaması 12-15 yaş geriledi. Aşı olmayan ikinci pikle şu anı kıyasladığımızda ise 25 binlerdeki vaka sayımıza rağmen yoğun bakımlarda normalde 4 bin, 4 bin 500 hasta olabilecekken şu anda bu sayı 1000 rakamının altında. Ölen vakaları da aşılı aşısız diye çıkardığımız zaman tıpkı İngiltere, tıpkı ABD'deki gibi aşısızlar büyük bir çoğunluğun olduğunu görüyoruz" dedi.

"En geç 20 gün içinde aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli" Kimsenin aşı olmaya zorlanamayacağını ancak büyük metropollerde yaşamanın bunu zorunluluk haline getirdiğini belirten Prof. Dr. Cinel, "Ben sizi aşı olmaya zorlayamam ama büyük metropollerde yaşamazsınız, gidersiniz izole vaziyette köyünüzde yaşarsınız, bu olur. Ama büyük şehirlerde yaşıyorsanız, kalabalıklara karışmak zorundaysanız, toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız, sosyal yaşamınızda konsere, tiyatroya, okula gidiyorsanız, ders veriyorsanız sizin bir sorumluluğunuz var, bu sorumluluk da aşı olmanız yönünde. Bu nedenle aşı olanlara pozitif ayrımcılığın çok kısa sürede, önümüzdeki 20 gün içerisinde bir an önce getirilmesi lazım. Eylülde okulların açılacağı; sayfiye yerlerinden, memleketlerinden insanlarımızın büyükşehirlere geleceği; toplumsal hareketliliğin büyükşehirlerde artacağı düşünüldüğünde zaten yukarıya doğru seyreden bir pik söz konusu, yeni bir varyant da var, bunların yapılması lazım" diye konuştu.

"Türkiye'ye özgü bir varyant çıkmasına engel olalım"

Aşıdan beklentilerin de çok yanlış değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Cinel, aşıların hiçbir zaman hastalığa yüzde 100 yakalanmama garantisi için olmadığına dikkat çekti.

Cinel "Biz ne istemiyoruz? Bir, bu hastalıktan dolayı ölmek istemiyoruz. İki, bu hastalıktan dolayı yoğun bakıma düşmek istemiyoruz. Üç, yoğun bakıma düşsek de yoğun bakımdan kalıcı hasarlarla taburcu olmak istemiyoruz. Dört, hastanede uzun süre yatmak istemiyoruz. Vaka sayısı çok artmasına rağmen İngiltere'de ölüm sayıları ölüm oranları çok fazla düştü. Neden? Büyük kitleyi aşılamayı başardıkları için. Önümüzdeki 2-3 ayda toplumsal bağışıklığı bir noktaya getirmek zorundayız. Eğer getiremezsek Hindistan örneğinde olduğu gibi yeni yeni mutantların karşımıza çıkma olasılığı doğuyor. Silah geliştirmiş virüs varyantlarına karşı hep birlikte güçlü olalım, Türkiye'den yeni bir varyant, buraya özgü bir varyant çıkmasın" şeklinde konuştu.