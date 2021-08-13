Mültecilere yardımlar yaptığı için Ankara Altındağ'daki provokasyonda hedef oldu

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin ev ve iş yerlerine saldıranlar, 69 yaşındaki Cavit Etleç'in evini de mültecilere yardımlar yaptığı için hedef aldı.

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ANKARA Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi, olayla hiçbir ilgisi olmayan yabancı uyruklu kişilerin evleri taşlandı, iş yerleri yağmalandı ve araçlarına zarar verildi.

Olayların başlamasının ardından eşini de alıp evinden uzaklaşan 69 yaşındaki Cavit Etleç, iki televizyon ile değerli mücevherlerinin çalındığını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Etleç, "Saat 8 buçuk gibi evden çıkmak zorunda kaldım çünkü ortalığı dağıtıyorlardı. Benim hanım şeker hastası, şekeri de çok yüksek. Bizim eve de bir saldırı olursa benim hanım komaya girer diye evden çıkmak zorunda kaldım. Hanımı aldım, oğlanların yanına gittim, o gece orada kaldım. Gece 02.30 gibi telefon geldi, evi yağmalıyorlar diye. Yapacak bir şey yok, o grupların önüne çıkamazsın. Sabah eve uğradığımda evi yağmalamışlar, talan etmişler. Bir çok şeyi de alıp götürmüşler. Ben saldırganlarla karşılaşmadım. Eğer hanım evde olsaydı Allah korusun felç olurdu" dedi.

Etleç, sözlerinin devamında, "Hepimiz vatandaş olarak Allah'a dua edeceğiz. Allah ülkemizden bu musibeti bu fitneyi kaldırsın" ifadelerini kullandı.